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Кошта: ЄС може робити з Канадою значно більше, ніж просто торгувати

Новини — Понеділок, 21 вересня 2026, 09:55 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз прагне "зробити більше" та "максимально тісно співпрацювати з Канадою".

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що Європейський Союз прагне розвивати "максимально тісні" відносини з Канадою.

Також його попросили пояснити, що означає нещодавня пропозиція Канаді асоційованого членства.

"Ця концепція, по суті, означає, що ми хочемо робити більше та діяти з Канадою якомога тісніше", – відповів він.

Водночас Кошта зазначив, що "лише одна невеличка проблема: географічно Канада не є європейською країною" і не може подавати заявку на членство в ЄС.

Він наголосив, що ЄС "може робити з ними [Канадою] набагато більше, ніж лише торгувати". 

"Ми можемо співпрацювати у сферах оборони та безпеки. Ми можемо співпрацювати в галузі інвестицій у штучний інтелект, квантові технології та нові технологічні виклики. Ми можемо співпрацювати з ними задля зміцнення демократії, адже ми є однодумцями та надійними партнерами", – наголосив президент Євроради.

Додатково Кошта вказав на майбутній саміт ЄС–Канада в Монреалі 29–30 жовтня як на ключовий момент для визначення майбутніх відносин з Оттавою.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.  

Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою – після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади, яку він привітав, але прямо не підтримав. 

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "серйозні мита" проти ЄС, якщо Канада стане асоційованим членом. 

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Антоніу Кошта Канада Торгівля
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