Глава МЗС Німеччини закликає ООН діяти для вирішення глобальних криз

Німеччина закликала до досягнення конкретного прогресу у припиненні воєн в Україні та на Близькому Сході на тлі збору світових лідерів у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН.

Про це заявив глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль перед від’їздом до Нью-Йорка, його цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав німецький міністр, цей захід не повинен обмежуватися лише підбиттям підсумків щодо світових криз та конфліктів.

Відповідальні сторони мають бути готові "серйозно боротися за кожен, хай навіть найменший, крок на шляху до вирішення", зазначив він.

Вадефуль розкритикував те, що він назвав тенденцією до постійної ескалації, і заявив, що Німеччина докладатиме зусиль для подолання "задушливої відсутності діалогу між сторонами конфліктів".

Він також закликав Росію розпочати серйозні переговори щодо війни в Україні, зазначивши, що Москва дедалі частіше погрожує країнам-членам ЄС та НАТО.

Німеччина також планує провести переговори щодо того, як ООН могла б взяти на себе більшу відповідальність за морську безпеку в Ормузькій протоці та протоці Баб-аль-Мандеб.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не братиме участі в дебатах на Генасамблеї ООН, скасувавши заплановану поїздку після виборчих поразок його консервативної партії "Християнсько-демократичний союз".

Натомість Німеччину представлятимуть Вадефуль, міністр охорони навколишнього середовища Карстен Шнайдер та міністр з питань розвитку Рім Алабалі Радован.

У понеділок у Нью-Йорку Вадефуль має зустрітися зі своїми колегами з G7.

Він зазначив, що Генеральна асамблея надає країнам унікальну можливість узгодити дії щодо вирішення головних міжнародних викликів.

Повідомляли, що президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовились про особисту зустріч на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Глава МЗС України Андрій Сибіга раніше висловлював думку, що одним з головних результатів зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку може стати досягнення енергетичного та морського перемир’я.