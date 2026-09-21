Партія Мерца вперше в історії не пройшла до земельного парламенту

Партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше в історії не пройшла до земельного парламенту.

Про це пише Spiegel з посиланням на відповідні дані, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані голосування, ХДС зазнав рекордного падіння на земельних виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії.

За підсумками партія отримала лише 4,9% голосів, що стало найнижчим результат ХДС за всю історію виборів до земельних парламентів Німеччини.

Попередній антирекорд партії був зафіксований ще у 1951 році на виборах у Бремені, коли партія набрала 9% голосів.

До списку найгірших результатів ХДС також увійшли:

2020 рік у Гамбурзі – 11,2%;

2024 рік у Брандербурзі – 12,1%;

2021 рік у Мекленбург-Передній Померанії – 13,3%;

1959 рік у Бремені – 14,8%;

2019 рік у Брандербурзі – 15,6%;

2015 рік у Гамбурзі – 15,9%

2016 рік у Берліні – 17,6%;

1955 рік у Бремені – 18%.

Результат у Мекленбурзі-Передній Померанії став першим випадком, коли ХДС не подолала п’ятивідсотковий бар’єр на земельних виборах у цій землі та залишилася без представництва в ландтазі.

Як писали, за остаточними даними земельної виборчої комісії, у Мекленбурзі-Передній Померанії ультраправа "АдН" отримала 38,2% голосів.

Водночас в "АдН" не очікують, що зможуть увійти до складу земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії.

Сам Фрідріх Мерц назвав "катастрофою" результат його партії на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії.

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