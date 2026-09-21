ЗМІ: Трамп під час розмови із Зеленським просив припинити бити по російських НПЗ

Американський президент Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб Україна перестала завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише Axios із посиланням на дані обізнаного співрозмовника, передає "Європейська правда".

Напередодні Зеленський заявив, що мав телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери домовилися про проведення зустрічі в Нью-Йорку.

А співрозмовник видання зазначив, що під час розмови Трамп нібито закликав припинити українські удари по НПЗ у Росії.

"Слово "дизель" неодноразово згадувалося під час розмови", – сказав він.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Наступного дня він заявив, що Україна начебто погодилася не бити по об’єктах російської енергетики.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.