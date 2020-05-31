Ердоган програв би опозиційному меру Стамбула у разі проведення виборів - опитування

Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу міг би перемогти турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з досить комфортним відривом у разі проведення президентських виборів.

Про це свідчать результати дослідження Євразійського центру вивчення громадської думки, повідомляє "Європейська правда" з посилання на видання Ahval.

Трохи більше 40% учасників опитування заявили, що проголосували б за Ердогана, в той час як 45,5% воліли б бачити президентом Імамоглу, обраного мером від головної опозиційної Республіканської народної партії в минулому році.

В цілому 46,9% опитаних заявили, що не будуть голосувати за Ердогана, якщо він буде балотуватися на другий термін, в той час як 39,2% заявили, що будуть голосувати.

Імамоглу був обраний мером Стамбула від головної опозиційної Республіканської народної партії на повторних виборах у червні. Хоча він виграв у провладного кандидата на чергових місцевих виборах у березні, результат голосування скасували на вимогу Партії справедливості і розвитку Ердогана.

Успіх Імамоглу на виборах мера та його підтримка серед виборців призвели до коментарів, що він може стати наступним президентом Туреччини.

Опитування також показало, що керівна Партія справедливості і розвитку, яка одноосібно формує уряди в Туреччині з 2002 року, у разі проведення парламентських виборів не змогла б сформувати абсолютну більшість, повідомляє Turkish Minute.

Так, партія Ердогана може розраховувати на 34,5% голосів по всій країні, тоді як для формування однопартійного уряду потрібно 45%. За опозиційну РНП готові голосувати 30,6% опитаних.