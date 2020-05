Франція не буде запроваджувати карантин для приїжджих з Британії, ЄС і Шенгену

Франція не буде зобов'язувати проходити двотижневий карантин "будь-яку людину, незалежно від національності, яка приїде з ЄС, Шенгенської зони чи Великої Британії".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Напередодні міністр охорони здоров'я Олів'є Веран підтвердив, що заходи карантину, передбачені законопроєктом про розширення надзвичайного стану, застосовуватимуться "до осіб, які в'їжджають на національну територію або прибувають на заморську територію" або на Корсику.

Посольство Франції у Британії також підтвердило, що карантину не буде для певної категорії людей.

"На людей, які в'їжджають у Францію з європейського простору (ЄС, Шенген та Велика Британія), не буде поширюватися карантинний захід Франції, практичні деталі якого незабаром будуть визначені", - йдеться у повідомленні дипвідомства у Twitter.

⚠️ #Quarantine #COVID__19: People entering France from the European area (EU, Schengen and the UK) will NOT be affected by the 🇫🇷 quarantine measure, whose practical details will soon be specified.