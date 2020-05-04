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Франція не буде запроваджувати карантин для приїжджих з Британії, ЄС і Шенгену

Понеділок, 4 травня 2020, 08:36

Франція не буде зобов'язувати проходити двотижневий карантин "будь-яку людину, незалежно від національності, яка приїде з ЄС, Шенгенської зони чи Великої Британії".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Напередодні міністр охорони здоров'я Олів'є Веран підтвердив, що заходи карантину, передбачені законопроєктом про розширення надзвичайного стану, застосовуватимуться "до осіб, які в'їжджають на національну територію або прибувають на заморську територію" або на Корсику.

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Посольство Франції у Британії також підтвердило, що карантину не буде для певної категорії людей.

"На людей, які в'їжджають у Францію з європейського простору (ЄС, Шенген та Велика Британія), не буде поширюватися карантинний захід Франції, практичні деталі якого незабаром будуть визначені", - йдеться у повідомленні дипвідомства у Twitter.

Нагадаємо, у Франції за останню добу підтверджено 135 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом і це найнижчий показник з 22 березня.

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Коронавірус Карантин Франція
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