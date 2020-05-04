Франция не будет вводить карантин для приезжих из Британии, ЕС и Шенгена

Франция не будет обязывать проходить двухнедельный карантин "любого человека, независимо от национальности, который приедет из ЕС, Шенгенской зоны или Великобритании".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Накануне министр здравоохранения Оливье Веран подтвердил, что меры карантина, предусмотренные законопроектом о расширении чрезвычайного положения, будут применяться "к лицам, которые въезжают на национальную территорию или прибывающих на заморскую территорию" или на Корсику.

Посольство Франции в Британии также подтвердило, что карантина не будет для определенной категории людей.

"На людей, въезжающих во Францию ​​из европейского пространства (ЕС, Шенген и Великобритания), не будет распространяться карантинная мера Франции, практические детали которой вскоре будут определены", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

Напомним, во Франции за последние сутки подтверждено 135 летальных случаев среди инфицированных коронавируса и это самый низкий показатель с 22 марта.