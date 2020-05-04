У Берліні обговорюють п'ятий термін канцлера Меркель - глава МВС

Політики в Берліні високо оцінюють підхід канцлера Ангели Меркель до коронавірусної кризи і ведуть дискусії про п'ятий термін її повноважень.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Я не можу заперечувати, що чув цю думку зовсім недавно", - сказав Зеегофер.

Він заявив, що в Кабінеті міністрів відчувається "відмінна командна робота", як і у співпраці з прем'єр-міністрами федеральних земель, і приписав це "стратегічному керівництву" Меркель.

"Ми можемо бути раді, що в цій ситуації у нас є такий канцлер на вершині нашої країни", - сказав Зеегофер.

65-річна Меркель разом з відходом з поста голови Християнсько-демократичного союзу оголосила в жовтні 2018 року, що вона не буде претендувати на п'ятий термін на посту канцлера.

Однак, її наступниця на посаді лідера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і після запуску процесу вибору кандидатів на пост канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

Нагадаємо, переобрання лідера ХДС пов'язане зі скандалом у Тюрингії, де прем'єр-міністра федеральної землі обрали голосами ультраправих.

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