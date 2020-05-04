В Берлине обсуждают пятый срок канцлера Меркель - глава МВД

Политики в Берлине высоко оценивают подход канцлера Ангелы Меркель к коронавирусному кризису и ведут дискуссии о пятом сроке ее полномочий.

Об этом заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Я не могу отрицать, что слышал эту мысль совсем недавно", - сказал Зеехофер.

Он заявил, что в Кабинете министров ощущается "отличная командная работа", как и в сотрудничестве с премьер-министрами федеральных земель, и приписал это "стратегическому руководству" Меркель.

"Мы можем быть рады, что в этой ситуации у нас есть такой канцлер на вершине нашей страны", - сказал Зеехофер.

65-летняя Меркель вместе с уходом с поста председателя Христианско-демократического союза объявила в октябре 2018 года, что она не будет претендовать на пятый срок на посту канцлера.

Однако, ее преемница на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Напомним, переизбрание лидера ХДС связано со скандалом в Тюрингии, где премьер-министра федеральной земли выбрали голосами ультраправых.

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