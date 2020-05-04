Торік з Данії виїхали більше мігрантів, ніж в'їхали

У 2019 році Данію покинули більше мігрантів, ніж в'їхали в країну.

Про це у понеділок повідомило міністерство імміграції Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Це вперше з 2011 року чиста міграція - різниця між імміграцією та еміграцією - була негативною.

Міністр Маттіас Тесфае сказав, що для біженців цілком природно повертатися на батьківщину, коли це можливо.

"Я радий, що ми можемо захистити людей, поки це необхідно. Але я також щасливий щоразу, коли біженець може повернутися додому", - сказав він.

Чиста імміграція в Данію знижується з 2015 року. Дані, опубліковані міністерством імміграції, показали, що основними групами людей, які покинули країну в минулому році, були сомалійці, сирійці, іракці та боснійці.

Натомість жителі Еритреї, Ірану і Афганістану шукали притулку в країні.