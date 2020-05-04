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В прошлом году из Дании выехало больше мигрантов, чем въехало

Понедельник, 4 мая 2020, 17:59

В 2019 году Данию покинули больше мигрантов, чем въехали в страну.

Об этом в понедельник сообщило министерство иммиграции Дании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Впервые с 2011 года чистая миграция - разница между иммиграцией и эмиграцией - была отрицательной.

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Министр Маттиас Тесфае сказал, что для беженцев вполне естественно возвращаться на родину, когда это возможно.

"Я рад, что мы можем защитить людей, пока это необходимо. Но я также счастлив каждый раз, когда беженец может вернуться домой", - сказал он.

Чистая иммиграция в Данию снижается с 2015 года. Данные, опубликованные министерством иммиграции, показали, что основными группами людей, которые покинули страну в прошлом году, были сомалийцы, сирийцы, иракцы и боснийцы.

А вот жители Эритреи, Ирана и Афганистана искали убежища в стране.

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Дания мигранты
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