В Італії кількість хворих на коронавірус знизилася до менше 100 тисяч

В Італії кількість "активних" хворих на коронавірус вперше за кілька тижнів знизилася до менше 100 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 4 травня, в Італії кількість "активних" хворих на коронавірус – тобто, пацієнтів, які наразі мають позитивний тест – складає 99 980. Вперше за багато тижнів цей показник менший 100 тисяч.

За останні 24 години повідомили про смерть від коронавірусу ще 195 хворих. Це дещо більше, ніж напередодні – 174 померлих, що стало найнижчим показником за більш ніж місяць.

За добу одужали ще 1225 людей (дещо менше, ніж 1740 вчора).

Кількість нових випадків продовжує зменшуватися. За останню добу виявили 1221 нових хворих – на понад сотню менше, ніж 1389 вчора, та майже на 700 менше, ніж 1900 позавчора. З них 577 – у Ломбардії, епіцентрі епідемії (порівняно з 526 вчора).

Також продовжує знижуватися кількість хворих у реанімації. Зараз у відділеннях інтенсивної терапії перебуває 1479 людей – на 38 менше, ніж станом на вчора.

В цілому у лікарнях перебувають 16 823 хворих на коронавірус.



Загалом з початку епідемії, в Італії зареєстрували 211 938 випадків коронавірусу. З них 29 079 хворих померли, 82 879 – одужали.

Нагадаємо, сьогодні в Італії почалася друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля.