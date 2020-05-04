В Италии количество больных коронавирусом снизилось до менее 100 тысяч

В Италии количество "активных" больных коронавирусом впервые за несколько недель снизилось до менее 100 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 4 мая, в Италии количество "активных" больных коронавирусом – пациентов, которые сейчас имеют положительный тест – составляет 99 980. Впервые за много недель этот показатель опустился ниже 100 тысяч.

За последние 24 часа сообщили о смерти от коронавируса еще 195 больных. Это несколько больше, чем накануне – 174 умерших, что стало самым низким показателем за более чем месяц.

За сутки выздоровели еще 1225 человек (несколько меньше, чем 1740 вчера).

Количество новых случаев продолжает уменьшаться. За последние сутки обнаружили 1221 новых больных – более чем на сотню меньше, чем 1389 вчера, и почти на 700 меньше, чем 1900 позавчера. Из них 577 – в Ломбардии, эпицентре эпидемии (по сравнению с 526 вчера).

Также продолжает снижаться количество больных в реанимации. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находится 1479 человек – на 38 меньше, чем по состоянию на вчера.

В целом в больницах находятся 16 823 больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии, в Италии зарегистрировали 211 938 случаев коронавируса. Из них 29 079 больных умерли, 82 879 – выздоровели.

Напомним, сегодня в Италии началась вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.