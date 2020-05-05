Румунія 15 травня почне скасовувати карантин: відкриються перукарні і музеї

Президент Румунії Клаус Йоганніс не наполягатиме на продовженні надзвичайного стану після завершення його терміну дії 14 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті глави держави.

"Я не буду видавати новий указ про продовження надзвичайного стану, і, таким чином, 14 травня - останній день, коли у нас введено надзвичайний стан. Починаючи з 15 травня, щоб тримати епідемію під контролем, ми увійдемо в так званий стан підвищеної готовності. Він забезпечується спеціальним законодавством, яке роз'яснює, як діяти в разі епідемії, і ми, на жаль, все ще перебуваємо в епідемії COVID-19", - сказав Йоганніс.

З 15 травня в Румунії відкриються перукарні, а також музеї та стоматології. Дозволяються тренування, але тільки для професійних спортсменів.

Йоганніс сказав, що людям буде дозволено переїжджати в село або місто, де вони живуть, без необхідності давати письмове пояснення того, куди вони направляються.

За його словами, пересування між різними містами буде як і раніше обмежене.

Зустрічі більше трьох осіб будуть як і раніше заборонені. Маски для обличчя залишаються обов'язковими у громадському транспорті й у закритих громадських місцях.

Він додав, що наступний етап пом'якшення карантинних заходів розпочнеться з 1 червня.