Румыния 15 мая начнет отменять карантин: откроются парикмахерские и музеи

Президент Румынии Клаус Йоханнис не будет настаивать на продлении чрезвычайного положения после завершения его срока действия 14 мая.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

"Я не буду издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, и, таким образом, 14 мая - последний день, когда у нас введено чрезвычайное положение. Начиная с 15 мая, чтобы держать эпидемию под контролем, мы войдем в так называемое состояние повышенной готовности. Оно обеспечивается специальным законодательством, которое разъясняет, как действовать в случае эпидемии, и мы, к сожалению, все еще находимся в эпидемии COVID-19", - сказал Йоханнис.

С 15 мая в Румынии откроются парикмахерские, а также музеи и стоматологии. Разрешаются тренировки, но только для профессиональных спортсменов.

Йоханнис сказал, что людям будет разрешено переезжать в деревню или город, где они живут, без необходимости давать письменное объяснение того, куда они направляются.

По его словам, передвижение между разными городами будет по-прежнему ограничено.

Встречи более трех человек будут по-прежнему запрещены. Маски для лица будут обязательными на общественном транспорте и в закрытых общественных местах.

Он добавил, что следующий этап смягчения карантинных мер начнется с 1 июня.