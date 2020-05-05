У Гаазі розігнали демонстрацію проти коронавірусних заходів

Нідерландська поліція зупинила демонстрацію проти коронавірусних заходів у Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Мер Гааги розпорядився припинити демонстрацію проти обмежувальних заходів. За оцінками поліції, в акції брали участь близько 200 протестувальників.

Муніципалітет не був поставлений до відома про проведення демонстрації, тож вона не була дозволена.

Коли протестувальники все ж з'явилися, мер дозволив провести демонстрацію за умови, що мітингувальники будуть триматися на відстані півтора метра один від одного.

Незадовго до 13.00 було вирішено припинити демонстрацію, оскільки протестувальники не стали прислухатися до вказівок поліції.