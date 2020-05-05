В Гааге разогнали демонстрацию против коронавирусных мер

Нидерландская полиция остановила демонстрацию против коронавирусных мер в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Мэр Гааги распорядился прекратить демонстрацию против ограничительных мер. По оценкам полиции, в акции участвовали около 200 протестующих.

Муниципалитет не был поставлен в известность о проведении демонстрации, так что она не была разрешена.

Когда протестующие все же появились, мэр позволил провести демонстрацию при условии, что митингующие будут держаться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Незадолго до 13.00 было решено прекратить демонстрацию, поскольку протестующие не стали прислушиваться к указаниям полиции.