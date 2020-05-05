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В Італії з початком виходу з карантину зросло споживання енергії

Вівторок, 5 травня 2020, 14:41

В Італії у перший день виходу з карантину зросло споживання електроенергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

В Італії з початком так званої "фази 2" виходу з карантину – вчора, 4 травня – суттєво зросло споживання електроенергії. За даними оператора мережі Terna SpA, у пікові ранкові години навантаження на енергомережу виявилося на 11% вищим, ніж минулого понеділка.

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Від сьогодні в  Італії відновили роботу промислові підприємства та будівельна галузь. Також частково запрацювали ресторани – їм дозволили продавати страви на винос. Крім того, дещо пом'якшили обмеження свободи пересування громадян.

Нагадаємо, за підсумками останньої доби в Італії кількість "активних" хворих на коронавірус вперше за кілька тижнів знизилася до менше 100 тисяч, а кількість померлих від вірусу за добу вже декілька днів не перевищує 200. 

Детальніше про те, як зміниться життя Італії з початком "Фази 2", читайте у публікації "Європейської правди": Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.

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Коронавірус Італія Карантин
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