В Италии с началом выхода из карантина возросло потребление энергии

В Италии в первый день выхода из карантина возросло потребление электроэнергии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В Италии с началом так называемой "фазы 2" выхода из карантина - вчера, 4 мая - существенно возросло потребление электроэнергии. По данным оператора Terna SpA, в пиковые утренние часы нагрузка на энергосеть оказалось на 11% выше, чем в прошлый понедельник.

С сегодняшнего дня в Италии возобновили работу промышленные предприятия и строительная отрасль. Также частично заработали рестораны - им разрешили продавать блюда навынос. Кроме того, несколько смягчили ограничения свободы передвижения граждан.

Напомним, по итогам последних суток в Италии количество "активных" больных коронавирусом впервые за несколько недель снизилось до менее 100 000, а количество умерших от вируса в сутки уже несколько дней не превышает 200.

Подробнее о том, как изменится жизнь Италии с началом "фазы 2", читайте в публикации "Европейской правды": Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после строгого карантина