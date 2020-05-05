Итальянцы на карантине набрали в среднем по 2 кг

Во время 55-дневного карантина в связи с пандемией коронавируса итальянцы набирали в среднем по 2 кг дополнительного веса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на фермерскую ассоциацию Coldiretti.

По данным ассоциации, к увеличению веса среднестатистического итальянца привело пребывание дома, невозможность выполнять привычные спортивные упражнения и чрезмерное потребление пищи, наполненной сахарами, углеводами и жирами. Количество еды на столах итальянцев выросло на 18% во время действия карантина.

После того, как в Италии смягчили карантин, итальянцы будут пытаться сбросить лишний вес. По результатам опроса Ixè, около 47% итальянцев считают похудение одной из приоритетных целей, поэтому многие из них садятся на диету и занимаются спортом, чтобы вернуться в форму.

Напомним, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов, но и на большем расстоянии - парки и скверы открылись на всей территории страны.

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