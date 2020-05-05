Глава дипломатії ЄС нагадав про права людини і демократію на тлі пандемії

Пандемія COVID-19 не повинна слугувати приводом для звуження демократичного та громадянського простору, нехтування верховенства права чи обмеження свободи вираження поглядів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, оприлюдненій у вівторок.

За його словами, повага до прав людини повинна залишатися в основі боротьби з коронавірусом та глобальних зусиль з відновлення після пандемії.

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"Пандемія та її соціально-економічні наслідки непропорційно впливають на права жінок, дітей та людей похилого віку - а також усіх осіб, які перебувають у скрутному становищі, включаючи біженців, мігрантів, внутрішньо переміщених осіб - та посилюють попередні нерівності", - заявив Боррель, підкресливши, що усі заходи щодо пандемії повинні враховувати потреби цих людей.

Крім того, Боррель заявляє, що, на переконання ЄС, особливу увагу слід приділяти зростаючому впливу пандемії на всі права людини, демократію та верховенство права.

"Міжнародне законодавство про права людини дозволяє країнам обмежувати певні права людини в умовах кризи, якщо ці обмеження є необхідними, пропорційними, тимчасовими та недискримінаційними", - підкреслив Боррель.

Пандемія COVID-19 не повинна слугувати приводом для звуження демократичного та громадянського простору, меншої поваги до верховенства права та міжнародних зобов’язань чи обмеження свободи вираження поглядів, свободи преси та доступу до інформації в інтернеті і поза ним, зауважив глава європейської дипломатії.

Антипандемічні заходи не повинні вживатися для стримування діяльності правозахисників чи роботи журналістів, працівників ЗМІ та організацій громадянського суспільства, підкреслив Боррель.

Нагадаємо, раніше ЄС в офіційній заяві засудив кібератаки на критичну інфраструктуру під час пандемії коронавірусу.