Коронавірус: 13 держав ЄС стурбовані через стан демократії в умовах карантину

13 держав ЄС висловили стурбованість з приводу впливу коронавірусних обмежень на стан верховенства права і основні права людини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву від імені 13 держав розміщено на сайті уряду Нідерландів.

"У цій безпрецедентній ситуації цілком справедливо, що держави-члени вживають надзвичайних заходів для захисту своїх громадян і подолання кризи. Однак ми глибоко стурбовані небезпекою порушення принципів верховенства права, демократії та основних прав, що випливають з прийняття певних надзвичайних заходів" - йдеться у заяві.

Її автори наголосили, що надзвичайні заходи повинні обмежуватися тим, що є строго необхідним, носити пропорційний і тимчасовий характер, підлягати регулярному контролю і поважати принципи і зобов'язання міжнародного права. Вони не повинні обмежувати свободу вираження думок або свободу преси.

Цілком очевидно, що стурбованість європейських держав викликана тим, що 30 березня парламент Угорщини надав уряду Віктора Орбана повноваження керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус.

"Ми повинні спільно подолати цю кризу і спільно відстоювати наші європейські принципи і цінності на цьому шляху. Тому ми підтримуємо ініціативу Європейської Комісії з контролю за надзвичайними заходами та їх застосуванням для забезпечення дотримання основоположних цінностей ЄС" - йдеться у заяві.

Документ підписали Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція.

Нагадаємо, напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що впроваджені членами ЄС надзвичайні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу не повинні бути безстроковими.