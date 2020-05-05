Глава дипломатии ЕС напомнил о правах человека и демократии на фоне пандемии

Пандемия COVID-19 не должна служить поводом для сужения демократического и гражданского пространства, пренебрежения верховенством права или ограничения свободы слова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном во вторник.

По его словам, уважение к правам человека должно оставаться в основе борьбы с коронавирусом и глобальных усилий по восстановлению после пандемии.

"Пандемия и ее социально-экономические последствия непропорционально влияют на права женщин, детей и стариков - а также всех лиц, находящихся в трудном положении, включая беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц - и усиливают предыдущие неравенства", - заявил Боррель, подчеркнув, что все мероприятия в связи с пандемией должны учитывать потребности этих людей.

Кроме того, Боррель заявляет, что, по мнению ЕС, особое внимание следует уделять растущему влиянию пандемии на все права человека, демократию и верховенство права.

"Международное законодательство о правах человека позволяет странам ограничивать определенные права человека в условиях кризиса, если эти ограничения необходимы, пропорциональны, временны и недискриминационны", - подчеркнул Боррель.

Пандемия COVID-19 не должна служить поводом для сужения демократического и гражданского пространства, меньшего уважения к верховенству права и международным обязательствам или ограничения свободы слова, свободы прессы и доступа к информации в интернете и вне его, заметил глава европейской дипломатии.

Антипандемические меры не должны использоваться для сдерживания деятельности правозащитников или работы журналистов, работников СМИ и организаций гражданского общества, подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее ЕС в официальном заявлении осудил кибератаки на критическую инфраструктуру во время пандемии коронавируса.