Сенат Польщі не підтримав вибори президента поштою

Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який пропонує проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Голосування, яке спочатку було призначене на середу, відбулося у вівторок після 21:00, після цілого дня дебатів. У голосуванні взяли участь 86 сенаторів. 50 висловилися проти законопроєкту, 35 - за, а один утримався.

Тепер акт повернеться до Сейму - нижньої палати польського парламенту. Для відхилення заперечень Сенату в цій палаті необхідна абсолютна більшість голосів - на один голос більше, ніж за всі інші голоси (проти і утрималися).

У Сеймі, який налічує 460 депутатів, на цей час правляча партія PiS має 235 голосів, з яких 18 - члени коаліційної угоди, їх лідер Ярослав Говін проти травневих виборів.

Попередньо планується, що нижня палата польського парламенту розгляне документ у четвер, 7 травня.

Як повідомлялося, низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав верхню палату парламенту Сенат пришвидшити роботу, яка дозволить провести президентські вибори 10 травня шляхом поштового голосування у зв’язку з пандемією.

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