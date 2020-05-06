Через карантин у Литві відклали військовий призов і навчання резервістів

Збройні сили Литви в середу повідомили, що через карантин прийнято рішення відкласти запланований на травень призов на постійну обов'язкову військову службу і навчання військового резерву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

До служби в лавах ЗС Литви 11 травня повинні були приступити 60 військовозобов'язаних.

9 травня мали розпочатися 20-денні навчання близько 150 резервістів у литовському військовому училищі.

"Зміни поки незначні, проте карантинні обмеження мали певний вплив на заплановану чисельність призову. Через карантин ми призупинили медичний огляд військовозобов'язаних, тому в план призову будуть внесені корективи. Майбутніх військовослужбовців, яких ми відібрали і перевірили до карантину, нам довелося перерозподілити, і якщо не буде додаткових обмежень протягом року, то зміни в плані призову так і залишаться незначними", - сказав головнокомандувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис.

Дати прибуття на службу або початку навчань резервістів наразі перенесені на більш пізній час.