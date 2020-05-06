Из-за карантина в Литве отложили военный призыв и учения резервистов

Вооруженные силы Литвы в среду сообщили, что из-за карантина принято решение отложить запланированный на май призыв на постоянную обязательную воинскую службу и учения военного резерва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

К службе в рядах ВС Литвы 11 мая должны были приступить 60 военнообязанных.

9 мая должны были начаться 20-дневные учения около 150 резервистов в литовском военном училище.

"Изменения пока незначительны, однако карантин имел определенное влияние на запланированную численность призыва. Из-за карантина мы приостановили медицинский осмотр военнообязанных, поэтому в план призыва будут внесены коррективы. Будущих военнослужащих, которых мы отобрали и проверили в карантине, нам пришлось перераспределить, и если не будет дополнительных ограничений в течение года, то изменения в плане призыва так и останутся незначительными", - сказал главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

Даты прибытия на службу или начала учений резервистов пока перенесены на более поздний срок.