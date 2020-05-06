Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Держдепі вважають, що "1+1" повторив фейк РФ про "американські лабораторії"

Україна запропонувала "нормандській четвірці" змінити формат мінських переговорів

Німеччина відкриє всі магазини, соціальні контакти обмежені до 5 червня

Угорщина ініціює в ЄС спільні обмеження на імпорт курятини






У Держдепі вважають, що "1+1" повторив фейк РФ про "американські лабораторії"

Середа, 6 травня 2020, 19:04

У Держдепі США вважають, що телеканал "1+1", показавши матеріал про нібито роботу "американських біолабораторій" в Україні, повторив фейк російської пропаганди. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу заявив Джордж Кент, високопосадовець Держдепу США, відповідальний за відносини з Україною, під час онлайн-дискусії "Зміцнення відносин США зі Східною Європою під час пандемії". 

За його словами, цю історію в Україні "у гру ввів" Віктор Медвечук, якого Кент назвав "улюбленим українцем Путіна". 

Читайте також
ЄС більше не допоможе: як російська пропаганда використовує тему коронавірусу

"Український телеканал "1+1", власником якого є олігарх Коломойський, повторив російську дезінформацію, яка стосувалась лабораторій", - прокоментував Кент показ скандального телесюжету на українському телеканалі. 

За його словами, коли приватний телеканал повторює брехню, це свідчить про брак журналістської цілісності. 

"Я думаю, кожен повинен спитати у них (про відповідальність - Ред.), але це не те питання, яке США підніматимуть на урядовому рівні, це приватне медіа. І це підкреслює важливість мати активне незалежне розслідувальне медіа - у кожній країні", - резюмував Кент. 

27 квітня телеканал "1+1" в своєму проекті "Секретні матеріали" розповів, що в Україні "секретно" працюють біологічні лабораторії США, які нібито можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів підозрілих хвороб.

15 квітня на сайті партії "Опозиційна платформа - За життя" з'явилося звернення Віктора Медведчука до президента і керівників МОЗ, СБУ і прем'єр-міністра, в якому стверджувалося, що в "Україні діють 15 військових біолабораторій".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус США
powered by lun.ua