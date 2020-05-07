У Франції виллють 10 млн літрів пива, яке не продали через коронавірус

Національна асоціація пивоварів Франції заявила, що виробникам доведеться позбутися 10 мільйонів літрів пива - чотири басейни олімпійського розміру - через закінчення терміну придатності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Велика частина зіпсованого пива - це крафтове пиво, яке часто непастеризоване, на відміну від традиційних світлих лагерів, і швидше псується.

"Це дуже хмелеве пиво, і якщо його зберігати надто довго, більше двох-трьох місяців, смакові ефекти, аромат зникають", - сказав керівник асоціації пивоварних заводів.

Виробникам не вдалося продати пиво через закриття кафе і ресторанів, різкої зупинки туризму і скасування фестивалів і виставок у зв'язку із суворою епідемічною забороною.

Дані були складені на основі інформації від понад 300 членів асоціації, які представляють 98 відсотків виробництва пива у Франції.

Близько 70 відсотків пивоварів повідомили, що з середини березня втратили половину обороту або більше, повідомили в асоціації.