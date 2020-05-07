Британській економіці прогнозують найбільше за понад 300 років падіння

Банк Англії заявив, що Британія може зіткнутися з найбільшим економічним спадом за понад 300 років через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У тому, що він назвав "ілюстративним сценарієм", а не стандартним прогнозом, Банк Англії заявив, що британська економіка буде скорочуватися на 25% протягом трьох місяців до червня, а безробіття підскочить до більш ніж 9%.

В цілому протягом 2020 року обсяг виробництва ризикує скоротитися на 14% - востаннє таке щорічне зниження спостерігалося на початку 1700-х років, коли Британія була охоплена стихійними лихами і війною.

Ілюстративний сценарій заснований на тому, що уряд поступово зніматиме обмеження, які закрили значну частину економіки, між червнем і вереснем.

Водночас сценарій Центрального банку передбачає різке відновлення економіки в 2021 році зі зростанням на 15% у міру ослаблення коронавірусних обмежень.

Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні в 0,1% і залишив в силі свою мету з купівлі облігацій, в основному британського державного боргу, на рівні 645 млрд фунтів стерлінгів ($797 млрд), оскільки заходи стимулювання, прийняті в березні, продовжують діяти.