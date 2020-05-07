Британской экономике прогнозируют наибольшее за 300 лет падение

Банк Англии заявил, что Британия может столкнуться с крупнейшим экономическим спадом за более чем 300 лет из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В том, что он назвал "иллюстративному сценарию", а не стандартным прогнозу, Банк Англии заявил, что британская экономика будет сокращаться на 25% в течение трех месяцев до июня, а безработица подскочит до более чем 9%.

В целом в течение 2020 года объем производства рискует сократиться на 14% - последний раз такое ежегодное снижение наблюдалось в начале 1700-х годов, когда Британия была охвачена стихийными бедствиями и войной.

Иллюстративный сценарий основан на том, что правительство постепенно снимать ограничения, которые закрыли значительную часть экономики, между июнем и сентябрем.

В то же время сценарий Центрального банка предполагает резкое восстановление экономики в 2021 году с ростом на 15% по мере ослабления коронавирусных ограничений.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% и оставил в силе свою цель по покупке облигаций, в основном британского государственного долга, на уровне 645 млрд фунтов стерлингов ($797 млрд), поскольку стимулирующие меры, принятые в марте, продолжают действовать.