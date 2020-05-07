Європол: під час масштабної спецоперації вилучили 19 тисяч артефактів

Понад 19 000 археологічних артефактів та інших творів мистецтва були виявлені в рамках глобальної операції, що охоплювала 103 країни і була спрямована на ліквідацію міжнародних мереж незаконної торгівлі предметами мистецтва та антикваріату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європолу.

В рамках двох скоординованих операцій був заарештований 101 підозрюваний і розпочато 300 розслідувань. Операції проводилися восени 2019 року, але з оперативних причин деталі опубліковані тільки зараз.

Злочинні мережі займалися археологічними знахідками і творами мистецтва, викраденими з постраждалих від війни країн, а також творами мистецтва, викраденими з музеїв і археологічних пам'ятників.

Вилучені предмети мистецтва включають монети різних періодів, кераміку, історичну зброю, картини і скам'янілості.

Національна поліція Іспанії, працюючи спільно з колумбійською поліцією, виявила в аеропорту Мадрида дуже рідкісні речі доколумбової епохи, незаконно придбані шляхом мародерства в Колумбії, в тому числі унікальну золоту маску Тумако і кілька золотих статуеток і стародавні прикраси.

Розслідування одного випадку продажу через Інтернет призвело до вилучення 2500 стародавніх монет, що стало найбільшим вилученням для цієї категорії предметів, тоді як другим за величиною вилученням стала операція в Латвії з вилученням 1375 монет.

Нагадаємо, в лютому 2018 року повідомлялося про масштабну операцію, в рамках якої були вилучені понад 41 тисячі цінних артефактів.