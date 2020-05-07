Как у Кафки: масочный режим в Брюсселе критикуют за абсурдность

Правила ношения масок в Брюсселе настолько запутанны, что людям практически невозможно их соблюдать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

"После почти двух месяцев карантина жителям Брюсселя, в том числе района, в котором расположены основные учреждения Европейского Союза, теперь разрешено покидать свои дома. Однако некоторые новые требования затмевают даже самые кафкианские правила Евросоюза", - говорится в публикации.

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Например, в районе Эттербек граждане старше 12 лет должны обязательно носить маски на улицах с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00. Однако "масочный режим" действует не на всех улицах, а на некоторых, и не всегда на всей протяженности улиц.

К примеру, на улице Грей следует носить маски между домами №1 и №17 и у дома №2.

Если же человек находится в радиусе 15 метров от школы, маски являются обязательными с понедельника по пятницу с 8:00 до 9:00, по средам - ​​с 11:30 до 12:30, и по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам - с 15:30 до 16:30.

Необычные меры распространяются на всю Бельгию - страну, известную своей сложной федеральной системой, шестью парламентами и длительным периодом без действующего правительства.

Критики утверждают, что сложные правила не имеют смысла. Премьер-министр Бельгии Софи Вилмс признала, что полиция на практике не сможет обеспечить выполнение этих директив, поэтому призвала бельгийцев вести себя ответственно.

В среду Вилмс объявила, что ограничения на передвижение, введенные 18 марта, будут действовать до 18 мая. Однако с 10 мая будет разрешено принимать гостей, по возможности - у себя в саду, группами посетителей до четырех человек.

С 11 мая жителям Бельгии позволят ходить на шопинг.