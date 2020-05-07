У Бельгії дозволили відвідувати родичів і друзів

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вілмс оголосила, що відтепер дозволено відвідування близьких друзів і родичів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Відвідувачі можуть приходити групою до чотирьох осіб, щоб полегшити відстеження контактів в разі зараження, і також зберігається вимога соціального дистанціювання.

"З огляду на те, що ці візити відбуватимуться в наших будинках, дуже важко забезпечити їх дотримання. Але дотримання цих правил має вирішальне значення. Ми розраховуємо на ваше почуття відповідальності і ваш здоровий глузд", - сказала прем'єр.

З понеділка Бельгія поступово послаблює обмежувальні заходи, але до сих пір відвідування гостей не допускалися.

Нагадаємо, у Бельгії 4 травня почався перший етап скасування карантинних заходів, запроваджених для стримування поширення коронавірусу.

Були дозволені прогулянки на свіжому повітрі та фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом та/або в компанії максимум двох інших людей.

З 11 травня в Бельгії будуть відкриті всі магазини, але з додатковими правилами гігієни, щоб мінімізувати ризик зараження.

Уряд також закликає людей ходити по магазинах по одному, поруч з будинком і носити маску для обличчя. "Важливо, щоб повторне відкриття не створило масового ефекту", - сказала Вілмс.