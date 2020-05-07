У Берліні розробляють "пост-коронавірусні" правила для оркестрів

У Берліні група науковців готує рекомендації для оркестрів щодо того, як найбезпечніше відновити роботу після послаблення карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Берліні група експертів готують методичні рекомендації для оркестрів щодо того, як безпечно збиратися на репетиції та концерти, коли культурне життя почне відновлюватися.

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Ініціативою займаються науковці Charite university на прохання семи оркестрів Берліну. Зокрема, науковці ретельно досліджують, як поширюються потоки повітря під час гри на різних духових інструментах.

У рекомендаціях пропонують розміщувати музикантів щонайменш за 1,5 метри одне від одного, а секцію духових – за 2 метри одне від одного.

Основною "групою ризику" в оркестрі вважають музикантів, що грають на мідних духових (валторни, труби, тромбони), які у процесі гри дихають дуже інтенсивно, тож їх пропонують додатково відділяти захистом з органічного скла.

Видання повідомляє також, що у рамках краудфандингової компанії у Німеччині зібрали понад 1,5 млн євро, щоб підтримати професійних музикантів, які внаслідок карантинних обмежень залишилися зовсім без джерел доходу.

Нагадаємо, у середу 6 травня федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.

Дійсне дотепер обмеження на торгівлю на площі до 800 квадратних метрів скасовується. Магазини зобов'язані вживати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг.

Водночас рішення щодо ослаблення заходів, як і раніше, ухвалюватиме влада федеральних земель - тому у місцях спалах інфекції можуть діяти більш суворі правила.