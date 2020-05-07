В Берлине разрабатывают "пост-коронавирусные" правила для оркестров

В Берлине группа ученых готовит рекомендации для оркестров о том, как безопасно восстановить работу после ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Берлине группа готовят методические рекомендации для оркестров о том, как безопасно собираться на репетиции и концерты, когда культурная жизнь начнет восстанавливаться.

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Инициативой занимаются ученые Charite university по просьбе семи оркестров Берлина. В частности, эксперты тщательно исследуют, как распространяются потоки воздуха во время игры на разных духовых инструментах.

В рекомендациях предлагают размещать музыкантов минимум 1,5 метра друг от друга, а секцию духовых - за 2 метра друг от друга.

Основной "группой риска" в оркестре считают музыкантов, играющих на духовых (валторны, трубы, тромбоны), которые в процессе игры дышат очень интенсивно, поэтому их предлагают дополнительно отделять защитой из органического стекла.

Издание сообщает также, что в рамках краудфандинговои компании в Германии собрали более 1,5 миллиона евро, чтобы поддержать профессиональных музыкантов, которые в результате карантина остались совсем без источников дохода.

Напомним, в среду 6 мая федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Действовавшее раньше ограничение на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяется. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время, решение по ослаблению мер, как и раньше, будут принимать власти федеральных земель, потому в местах вспышек инфекции могут действовать более строгие правила.