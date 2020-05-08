Премьер Чехии не должен формировать бюджет ЕС из-за конфликта интересов - евродепутаты

Группа Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте, считает, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не должен участвовать в переговорах по долгосрочному бюджету ЕС, пока идет расследование о возможном конфликте интересов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте группы ЕНП.

"В Чехии не хватает централизованного надзора за тем, как расходуются средства ЕС, и Высшая контрольная служба имеет ограниченные полномочия. В то же время группа Agrofert, до сих пор находящаяся под контролем Андрея Бабиша, остается крупнейшим получателем субсидий ЕС в Чехии. В результате этой систематической недостаточности правового и аудиторского надзора премьер-министр Андрей Бабиш не должен вести переговоры о многолетнем бюджете ЕС, от которого он получает выгоду как владелец Agrofert ", - заявила глава комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля Моника Холмайер.

Бабиш, который заработал свое состояние как владелец холдинга Agrofert, подозревается в мошенничестве с субсидиями ЕС.

Еврокомиссия также начала расследование в отношении его двойной роли как национального лидера, раздающего субсидии, и предпринимателя, который их получает.

В обоих делах Бабиш отрицает какие-либо правонарушения, но обвинения вызвали протесты в Праге и недовольство в Европарламенте.

"Отсутствие контроля для избежания и выявления конфликта интересов и отсутствие прозрачности владельцев компаний в Чехии прямо противоречит законодательству ЕС о финансах и противодействии отмыванию денег", - сказала Холмайер.

Бюджет ЕС согласовывается между премьер-министрами или главами государств, согласно конституции соответствующих стран, и крайне маловероятно, что депутаты Европарламента смогут помешать Бабишу участвовать в этом процессе.