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У німецькі суди надійшла майже тисяча скарг на коронавірусні обмеження

П'ятниця, 8 травня 2020, 10:48

В конституційний і адміністративні суди Німеччини надійшло близько тисячі скарг у зв’язку з обмеженнями, запровадженими через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hamburger Abendblatt.

Скарги були подані у зв'язку з такими заходами, як закриття магазинів, обов'язкове носіння масок і заборона на відвідування богослужінь, при цьому частина позовів була хоча б частково задоволена.

"Конституційні та адміністративні суди в умовах викликаної коронавірусом кризи доводять свою ефективність як механізм коригування обмежень", - сказав голова Союзу суддів Німеччини Свен Ребен.

"Це говорить про те, що загальне прийняття радикальних обмежень, введених через коронавірус, поступово сходить нанівець і зростає прагнення до послаблень",-додав він.

Як повідомлялося, у Німеччині з початку епідемії понад 140 тисяч осіб одужали після інфікування коронавірусом.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 167 300 осіб.

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Коронавірус Німеччина
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