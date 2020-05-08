В немецкие суды поступила почти тысяча жалоб на коронавирусные ограничения
В конституционный и административные суды Германии поступило около тысячи жалоб в связи с ограничениями, введенными через эпидемию коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hamburger Abendblatt.
Жалобы были поданы в связи с такими мерами, как закрытие магазинов, обязательное ношение масок и запрет на посещение богослужений, при этом часть исков была хотя бы частично удовлетворена.
"Конституционные и административные суды в условиях вызванной коронавирусом кризиса доказывают свою эффективность как механизм корректировки ограничений", - сказал председатель Союза судей Германии Свен Ребен.
"Это говорит о том, что общее принятие радикальных ограничений, введенных через коронавирус, постепенно сходит на нет и растет стремление к послаблений",-добавил он.
Как сообщалось, в Германии с начала эпидемии более 140 тысяч человек выздоровели после инфицирования коронавирусом.
Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 167 300 человек.