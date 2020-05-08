Данія відкриє парки розваг і кінотеатри з 8 червня

Влада Данії дійшла згоди щодо третього етапу пом'якшення карантинних обмежень: з 8 червня планують відкрити парки розваг та кінотеатри.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

На третьому етапі Данія також дозволить зустрічі у громадських місцях групами до 30-50 осіб, тоді як зараз дозволяється лише до 10 осіб.

Третя фаза відбуватиметься лише в тому випадку, якщо кількість заражених та госпіталізацій не "збільшиться більше, ніж очікувалося", зазначили у відомстві прем'єр-міністра.

Нічні клуби, музичні майданчики та спортзали залишатимуться закритими до четвертої фази відкриття, яка, як очікується, розпочнеться до початку серпня.

Раніше стало відомо, що з наступного тижня Данія відкриє торгові центри, школи для старшокласників та ресторани.

У Данії з початку епідемії підтверджено 10 083 випадків захворювання на коронавірус, померли 514 людей померли від цієї хвороби.

Нагадаємо, 15 квітня Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину через коронавірус, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок.

З 20 квітня дозволено відновити роботу дрібним підприємцям, таким як перукарні, салони краси та автошколи.

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