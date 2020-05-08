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Дания откроет парки развлечений и кинотеатры с 8 июня

Пятница, 8 мая 2020, 10:47

Власти Дании пришли к соглашению относительно третьего этапа смягчения карантинных ограничений: с 8 июня планируют открыть парки развлечений и кинотеатры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На третьем этапе Дания также позволит встречи в общественных местах группами в 30-50 человек, тогда как сейчас разрешается только до 10 человек.

Третья фаза будет проходить только в том случае, если количество зараженных и госпитализаций не "увеличится больше, чем ожидалось", отметили в ведомстве премьер-министра.

Ночные клубы, музыкальные площадки и спортзалы останутся закрытыми до четвертой фазы, которая, как ожидается, начнется в начале августа.

Ранее стало известно, что со следующей недели Дания откроет торговые центры, школы для старшеклассников и рестораны.

В Дании с начала эпидемии подтверждено 10 083 случаев заболевания коронавирус, 514 человек умерли от этой болезни.

Напомним, 15 апреля Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

С 20 апреля разрешено возобновить работу мелким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

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