Дания откроет парки развлечений и кинотеатры с 8 июня
Власти Дании пришли к соглашению относительно третьего этапа смягчения карантинных ограничений: с 8 июня планируют открыть парки развлечений и кинотеатры.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
На третьем этапе Дания также позволит встречи в общественных местах группами в 30-50 человек, тогда как сейчас разрешается только до 10 человек.
Третья фаза будет проходить только в том случае, если количество зараженных и госпитализаций не "увеличится больше, чем ожидалось", отметили в ведомстве премьер-министра.
Ночные клубы, музыкальные площадки и спортзалы останутся закрытыми до четвертой фазы, которая, как ожидается, начнется в начале августа.
Ранее стало известно, что со следующей недели Дания откроет торговые центры, школы для старшеклассников и рестораны.
В Дании с начала эпидемии подтверждено 10 083 случаев заболевания коронавирус, 514 человек умерли от этой болезни.
Напомним, 15 апреля Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
С 20 апреля разрешено возобновить работу мелким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.
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