У Греції від коронавірусу помер ексміністр охорони здоров’я

Колишній міністр охорони здоров'я Греції, кардіолог і професор університету Дімітріс Кремастінос помер від коронавірусу у віці 78 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Кремастінос, шанований лікар, який став відомим у Греції як особистий лікар тодішнього прем'єр-міністра Андреаса Папандреу в середині 1990-х років, був госпіталізований в афінську державну лікарню Евангелісмос 26 березня і проходив у відділенні інтенсивної терапії лікування від COVID-19, хвороби, викликаної новим коронавірусом.

Він помер у п'ятницю вранці.

Співчуття у зв’язку зі смертю колишнього міністра висловила низка політиків, в тому числі президент і прем’єр-міністр Греції.

Дімітріс Кремастінос був главою МОЗ Греції з 1993 по 1996 роки.