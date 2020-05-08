В Греции от коронавируса умер экс-министр здравоохранения

Бывший министр здравоохранения Греции, кардиолог и профессор университета Димитрис Кремастинос умер от коронавируса в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Кремастинос, уважаемый врач, который стал известным в Греции как личный врач тогдашнего премьер-министра Андреаса Папандреу в середине 1990-х годов, был госпитализирован в афинскую государственную больницу Евангелисмос 26 марта и проходил в отделении интенсивной терапии лечение от COVID-19, болезни, вызванной коронавирусом.

Он умер в пятницу утром.

Соболезнования в связи со смертью бывшего министра выразили ряд политиков, в том числе президент и премьер-министр Греции.

Димитрис Кремастинос был главой Минздрава Греции с 1993 по 1996 годы.