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Єврокомісія відправить медичним працівникам країн ЄС 10 млн масок 

П'ятниця, 8 травня 2020, 18:45

Європейська комісія у найближчі дні почне розподіляти перші з 10 мільйонів масок, призначені для працівників охорони здоров'я у країнах Євросоюзу та Великій Британії. 

Про це Єврокомісія у п’ятницю повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Комісія проінформувала, що перша партія, 1,5 млн масок, буде відправлена ​​днями до 17 держав-членів і Великої Британії для захисту працівників охорони здоров'я від коронавіруса.

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Засоби захисту, придбані через фонд ЄС, створений для боротьби з COVID-19, будуть розподілятися щотижня протягом наступних шести тижнів.

"Це солідарність ЄС в дії, спрямована на задоволення потреб європейських систем охорони здоров'я, і ​​з бюджету ЄС було мобілізовано 3 млрд євро для безпосередньої підтримки національних зусиль", - прокоментувала Стелла Кіріакідес, єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, під час відеоконференції, організованої Єврокомісією для  глобального збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу, зібрали 7,4 млрд євро.

Сама Єврокомісія у рамках кампанії зі збору коштів пообіцяла виділити 1 мільярд євро.

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Коронавірус Єврокомісія
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