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Тисячі словенців виїхали на велосипедний антиурядовий протест 

Субота, 9 травня 2020, 13:23

Понад 5 тисяч людей зібралися пізно ввечері в п'ятницю в столиці Словенії Любляні, щоб висловити протест проти обмежень, введених урядом для обмеження поширення коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У столиці демонстранти проїхали на велосипедах і дзвонили в дзвоники біля будівлі парламенту, щоб висловити свою незгоду з заходами. Менші мітинги проходили і в інших містах.

 
Фото: EPA

Багато протестувальників носили маски для обличчя та намагалися дотримуватися обмежень соціального дистанціювання.

Обмеження, введені з середини березня у Словенії, поступово скасовуються, але заборона на мітинги і протести залишається в силі.

Люди також протестували проти ймовірної корупції в правому націоналістичному уряді прем'єр-міністра Янеза Янші. Вони звинувачують уряд у тому, що він закуповував антікороновірусні препарати з-за кордону через місцевого дистриб'ютора, який тісно пов'язаний з високопоставленими урядовцями, за завищеною ціною.

Країна підтвердила 1450 випадків захворювання та 100 випадків смерті.

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