Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала на свадьбе с Путиным, будет работать на Russia Today

ЕС поздравляет с днем ​​Европы: Евросоюз уже не будет таким, как раньше

Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

Эпидемия в Британии: погибших за сутки более 600, число новых больных снижается






Тысячи словенцев выехали на велосипедный антиправительственный протест

Суббота, 9 мая 2020, 13:23

Более 5 тысяч человек собрались поздно вечером в пятницу в столице Словении Любляне, чтобы выразить протест против ограничений, введенных правительством для ограничения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В столице демонстранты проехали на велосипедах и звонили в колокольчики у здания парламента, чтобы выразить свое несогласие с мерами. Меньшие митинги проходили и в других городах.

 
Фото: EPA

Многие протестующие носили маски для лица и старались придерживаться ограничений социального дистанцирования.

Ограничения, введенные с середины марта в Словении, постепенно отменяются, но запрет на митинги и протесты остается в силе.

Люди также протестовали против возможной коррупции в правом националистическом правительстве премьер-министра Янеза Янши. Они обвиняют правительство в том, что оно закупало антикороновирусные препараты з-за границы через местного дистрибьютора, который тесно связан с высокопоставленными чиновниками, по завышенной цене.

Страна подтвердила 1 450 случаев заболевания и 100 случаев смерти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua