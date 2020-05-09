Половина Іспанії з 11 травня відчує пом’якшення карантину, але не Мадрид і Барселона

Близько половини населення Іспанії в понеділок перейде до першої з чотирьох фази пом'якшення карантину після того, як уряд вирішив, що ситуація з епідемією в 11 регіонах відповідає необхідним критеріям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У регіонах, таких як Канарські і Балеарські острови, бари, ресторани і магазини знову відкриються з обмеженою кількістю відвідувачів. Музеї, спортивні зали і готелі теж відкриють свої двері вперше за майже два місяці.

Два найбільших міста країни - Мадрид і Барселона - поки не відповідають критеріям пом'якшення, тому карантин у них продовжиться без змін.

Іспанія почала послаблювати карантин на цьому тижні, але перехід до фази 1 буде включати значне пом'якшення заходів. Людям дозволять пересуватися в межах своєї провінції, а також відвідувати концерти та ходити в театр. Зібрання до 10 осіб будуть дозволені.

Уряд буде як і раніше заохочувати дистанційну роботу, де це можливо. Компаніям доведеться впроваджувати поетапний час початку і закінчення робочого дня, щоб забезпечити заходи дистанціювання.

Позитивом для туристичної індустрії Іспанії, яка забезпечує близько 12% ВВП, стане дозвіл готелям відкритися. Туризм на природі буде дозволений для груп до 10 осіб.

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Щоденна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії скоротилася до 179 в суботу. Для порівняння, на початку квітня добова смертність сягала 900 осіб.

Загальна кількість смертей від початку епідемії сягнула 26 478. Кількість діагностованих випадків зросла до 223 578.

Про пом’якшення у країні читайте детальніше: Три кроки до нормального життя: як Іспанія хоче покласти край коронавірусній кризі