Половина Испании с 11 мая почувствует смягчение карантина, но не Мадрид и Барселона

Около половины населения Испании в понедельник перейдет к первой из четырех фазе смягчения карантина после того, как правительство решило, что ситуация с эпидемией в 11 регионах соответствует необходимым критериям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В регионах, таких как Канарские и Балеарские острова, бары, рестораны и магазины снова откроются с ограниченным количеством посетителей. Музеи, спортивные залы и гостиницы тоже откроют свои двери впервые за почти два месяца.

Два крупнейших города страны - Мадрид и Барселона - пока не соответствуют критериям смягчения, поэтому карантин в них продолжится без изменений.

Испания начала ослаблять карантин на этой неделе, но переход к фазе 1 будет включать значительное смягчение мер. Людям позволят передвигаться в пределах своей провинции, а также посещать концерты и ходить в театр. Собрание до 10 человек будут разрешены.

Правительство будет по-прежнему поощрять дистанционную работу, где это возможно. Компаниям придется внедрять поэтапное время начала и окончания рабочего дня, чтобы обеспечить меры дистанцирования.

Позитивом для туристической индустрии Испании, которая обеспечивает около 12% ВВП, станет разрешение отелям открыться. Туризм на природе будет разрешен для групп до 10 человек.

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Ежедневное количество погибших от коронавируса в Испании сократилась до 179 в субботу. Для сравнения, в начале апреля суточная смертность достигала 900 человек.

Общее количество смертей от начала эпидемии достигло 26 478. Количество диагностированных случаев выросло до 223 578.