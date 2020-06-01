Греция будет принимать туристов из всех стран, но часть с обязательным карантином

Греция разрешит въезд гражданам всех стран, но часть из них будет обязана проходить тестирование на коронавирус по прибытии и карантин в период одной или двух недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

С 15 июня на отдых в Грецию без прохождения карантина смогут прилететь граждане 29 стран, этот список был объявлен на прошлой неделе. По прибытии могут проводить выборочное тестирование туристов.

Список был составлен на основании документа Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза по аэропортам во всем мире, "расположенным в пораженных районах с высоким риском передачи инфекции COVID-19".

Теперь же в греческом правительстве уточнили, что въезд будет разрешен и пассажирам из всех стран, но им придется проходить обязательное тестирование, ночевать в конкретных отелях и отбывать карантин в течение 7 или 14 дней.

Семь дней на карантине будут находиться посетители, которые будут иметь отрицательный тест на коронавирус, и 14 дней с положительным тестом.

Такая двухфакторная политика будет применяться в течение 15-30 июня, хотя чиновники оставили открытой возможность сохранения ограничений на въезд после конца июня.

До 15 июня каждый пассажир должен пройти тестирование на вирус и находиться ночь в назначенном отеле. До этого времени рейсы принимать только аэропорт Афин.

Начиная с 15 июня, международные рейсы также могут совершать посадку в Салониках, втором по величине городе страны.

С 1 июля все греческие аэропорты, которые могут осуществлять международное движение, снова откроются для рейсов из-за рубежа. Тогда выборочные проверки на вирус будут применяться ко всем пассажирам.