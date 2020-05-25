Греція відкриває ресторани та центри дитячого дозвілля

Греція у рамках наступного послаблення карантину відкриває ресторани, центри дитячого дозвілля та центри денного догляду за літніми людьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Греція від сьогодні, 25 травня, перейшла до 4-го етапу послаблення карантинних обмежень.

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Відновлюють роботу заклади громадського харчування. При цьому, заклади мають встановити столики на удвічі більшій відстані, ніж раніше – 1,7 метра. Кількість відвідувачів, яких може прийняти заклад, залежить від його площі: дозволено не більше 1 клієнта на 2 квадратні метри. За одним столом може перебувати не більше 6 людей, виняток можливий лише для родин з малолітніми дітьми.

Крім того, заклади повинні організувати роботу так, щоб працівники різних змін мінімально перетиналися між собою. Заохочуються також інші заходи безпеки – безготівковий розрахунок, належна вентиляція, захист з органічного скла, де це доцільно, маркування безпечної відстані.

Також відкриваються центри денного догляду та дозвілля для людей похилого віку і центри дитячого дозвілля.

Відкриття початкових шкіл та дитсадків планується на 1 червня. За словами експертів, часткове відновлення роботи шкіл не призвело до погіршення ситуації.

Як вже повідомлялося, від сьогодні відновили роботу пороми, що забезпечують сполучення з островами.

Нагадаємо, Греція оголосила, що планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

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