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Трамп відстає від Байдена на 10% у передвиборчому рейтингу – опитування

Понеділок, 1 червня 2020, 09:16

Колишній віцепрезидент США, ймовірний кандидат від демократів на президентських виборах-2020 Джо Байден на 10 відсотків випереджає кандидата від республіканців, чинного президента Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ABC спільно з Washington Post, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки".

За даними опитування, 53% зареєстрованих виборців віддають перевагу Байдену, у порівнянні з 43%, які прихильні до Трампа. Останнє опитування вказує на позитивну динаміку для Байдена. У березні Байден мав 49% підтримки, Трамп – 47%.

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Разом з тим, згідно з опитуванням, прихильники Трампа висловлюють високий рівень ентузіазму щодо свого кандидата.

87% прихильних до Трампа сказали, що однозначно проголосують за нього у листопаді. У порівнянні з 68% прихильників Байдена, які сказали, що безсумнівно віддадуть свій голос за колишнього віцепрезидента.

69% готових проголосувати за Трампа сказали, що "мають великий ентузіазм" щодо свого кандидата. Серед прихильників Байдена таких виявилось лише 34%.

53% опитаних сказали, що вони не задоволені тим, як президент Трамп бореться з пандемією коронавірусу, це на два відсотки більше, ніж у березні.

Опитування було проведене 25-28 травня, опитали 1001 зареєстрованого виборця. Статистична похибка становить 3,5%.

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